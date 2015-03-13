Предлагаю вам простой рецепт потрясающе вкусного тертого пирога с вареньем, который понравится и взрослым и детям. Начинку для тертого пирога можно выбрать любую, например: с яблоками, вишней, творогом или с повидлом, джемом. Десерт получается очень ароматным, вкусным с рассыпчатой текстурой, станет отличным угощением как праздничного, так и повседневного стола.

Состав:

Мука — 600 гр.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ванилин сахарный – 1 ч.л.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 гр.

Сливочное масло или маргарин — 200 гр.

Варенье (любое, но густое) — 200 гр.

Приготовление:

Шаг 1: Сливочное масло или маргарин растопить на водяной бане.

Шаг 2: В глубокой миске взбить яйца с сахаром до пышной пены, добавить ванилин и щепотку соли. Всё хорошо перемешать.

Шаг 3: Сливочное масло слегка остудить и влить в миску с яичной массой, перемешать.

Шаг 4: Просеянную муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в яично-сливочную смесь, замесить тесто до мягкого эластичного состояния.

Шаг 5: Разделить тесто на две части: 1/3 и 2/3. Меньшую часть поместить в морозилку примерно на один час.

Шаг 6: Подготовленную форму для выпечки слегка смазать сливочным маслом. Большую часть теста раскатать в большой пласт при помощи скалки, а затем переложить в форму и равномерно распределить. Варенье выложить на тесто и аккуратно разровнять по всей поверхности.

Шаг 7: Достать из морозилки вторую часть замерзшего теста и натереть её на терке сверху на варенье. Распределить тертое тесто равномерно. По желанию смазать пирог сверху взбитым яйцом для получения красивого румяного цвета.

Шаг 8: Пирог отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку, выпекать около 20-25 минут, до золотистого цвета.

Приятного аппетита!